«Лахта Центр» приоткрыл фасад

Весь стеклянный фасад состоит из 16 505 стеклопакетов разной формы. Большая часть элементов фасада – изогнутые параллелограммы. Многослойные закаленные и термоупрочненные стекла не подвергаются нагреву для придания нужной формы – они холодногнутые. Масса одного элемента фасада – более 700 килограммов. Использование в фасаде энергоэффективных стекол позволяет сократить потребление зданием энергоресурсов до 40%.

По материалам «Фонтанки»