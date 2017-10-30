«Лахта Центр» приоткрыл фасад
Строители Лахта Центра опубликовали новое видео, рассказывающее о фасаде небоскреба. Как отмечают его авторы, 462-метровое, 87-этажное здание будет выглядеть легким и изящным именно благодаря фасадам башни.
Весь стеклянный фасад состоит из 16 505 стеклопакетов разной формы. Большая часть элементов фасада – изогнутые параллелограммы. Многослойные закаленные и термоупрочненные стекла не подвергаются нагреву для придания нужной формы – они холодногнутые. Масса одного элемента фасада – более 700 килограммов. Использование в фасаде энергоэффективных стекол позволяет сократить потребление зданием энергоресурсов до 40%.
По материалам «Фонтанки»
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