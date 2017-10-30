В Петербурге открылся крупнейший в России Музей железных дорог

В Петербурге открыли самый большой в России Музей железных дорог. Находится он у Балтийского вокзала. Об этом говорится на сайте пресс-службы администрации Петербурга.

До конца зимних каникул 2018 года вход в музей будет бесплатным. На экспозиции можно будет посмотреть мультимедийные инсталляции и уникальные паровозы и вагоны, некоторые образцы которых сохранились в одном экземпляре. Среди экспонатов — единственный уцелевший в мире паровоз серии С — С-68, железнодорожная артиллерийская система с орудиями от затонувшего в 1916 году линкора «Императрица Мария», а также дореволюционный вагон с подлинным интерьером.