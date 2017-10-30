4 ноября билеты в Филармонию буду стоить в два раза дешевле

4 ноября петербуржцы смогут приобрести билеты в Филармонию с 50% скидкой на 17 программ ноября и декабря: выступления Аллы Демидовой, Владимира Федосеева, Пласидо Доминго-младшего, Александра Галибина, Александра Городницкого, симфонических оркестров и других исполнителей. В акцию также входит несколько концертов Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств». Скидка предоставляется при покупке билетов стоимостью от 600 рублей. Приобрести билеты со скидкой можно 4 ноября с 11 до 20 часов в кассе Большого зала, а также с 0 часов 4 ноября до 11 часов 5 ноября на официальном сайте Санкт-Петербургской академической филармонии им Д.Д.Шостаковича, использовав промокод «искусство объединяет».

Программы участвующих в акции концертов доступны на сайте филармонии.