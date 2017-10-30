Главный метеоролог Петербурга рассказал о последствиях урагана «Герварт»

Стихия, с воскресенья бушующая в Европе, не отразится на погоде Северной столицы — ураган «Герварт» не добавит скорости северному ветру.

Как рассказал «Фонтанке» 30 октября главный синоптик города Александр Колесов, шансов дойти до Петербурга у урагана «Герварт» нет – он обрушился на Германию и Польшу, может захватить Украину и Белоруссию, но после этого будет постепенно ослабевать. По данным СМИ, жертвами стихии стали по меньшей мере шесть человек. Разгулявшаяся непогода также оставила без света около тысячи человек и приостановила движение поездов в Германии.

Максимум, чего можно ждать петербуржцам, по словам Колесова – это усиленные порывы ветра во вторник, 31 октября. Но «ответственность» за это лежит, скорее, на уходящем циклоне. В последние дни октября синоптики пообещали практически непрекращающиеся осадки и пасмурное небо.

По материалам «Фонтанки»