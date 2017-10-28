Монумент в виде сложенных крыльев установили на Центральной аллее Серафимовского кладбища на месте захоронения неопознанных останков семи человек. Почтить память жертв авиакатастрофы над Синайский пустыней собрались сотни горожан, среди которых присутствовали родственники погибших, чиновники и простые жители города.

В возложении цветов участвовали губернатор города Георгий Полтавченко, вице-губернатор Игорь Албин, спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров и руководитель благотворительного фонда памяти «Рейс 9268» Ирина Захарова.

«Все, что необходимо нашим родным и близким, – это молитва и память. Помним, любим, скорбим. И простите нас за то, что не уберегли ваших родных и близких», – отметил Албин.

Чартер 7К-9268 компании «Когалымавиа» выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха в Петербург, но разбился над Синайской пустыней 31 октября 2015 года. Пассажиры самолета и члены экипажа – всего 224 человека – погибли. Следствие установило – на борту самолета сработало самодельное взрывное устройство.

Ответственность за теракт над Синаем взяла на себя международная террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).