В Петербурге закрылся ночной клуб «Метро»

В Петербурге на Лиговском проспекте закрылся один из старейших ночных клубов— «Метро». Теперь на первых этажах здания располагается продуктовый магазин сети Spar. Причины закрытия не уточняются, но летом этого года клуб закрывали на реконструкцию.

Также закрылись автомойка «Метроматик» и пивоварня Matoff, которые находились в том же здании. Собственники здания сдали первый и второй этажи торговому дому «Интерторг», который занимается развитием сети Spar.