Фоторепортаж: Зимний дворец в красном цвете в честь 100-летия Октябрьской революции

Зимний дворец подсветили красным цветом в честь столетия Октябрьской революции. На Дворцовой площади из динамиков зазвучали композиции Прокофьева, Шостаковича, Мосолова, реквиемы Верди, а также тексты Ахматовой, Блока, Маяковского и Хлебникова. 25 октября в Эрмитаже открылась выставка, посвященная событиям 1917 года. В музее в торжественной обстановке завели старинные часы, которые остановились в ночь с 7 на 8 ноября 1917 года во время штурма Зимнего дворца.