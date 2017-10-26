Полтавченко предложил взять под особую охрану девять пригородов и парков Петербурга

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал закон, который придает статус особо охраняемых природных территорий девяти пригородам и паркам.

В список вошли курорты на Финском заливе: Сестрорецкие дюны, Лисий Нос, Тарховский мыс, лесопарк Гагарка и Пухтолова гора, береговой уступ Серово. Кроме того, в него включены Баболовский парк в Пушкине, Юнтоловский лесопарк в Приморском районе и Левашовский лес.

Согласно Экологическому кодексу Санкт-Петербурга, на особо охраняемых природных территориях ограничивается хозяйственная и иная деятельность, предоставление земель и так далее. Территории получат особый статус после комплексного экологического обследования.

Из действующего перечня исключены парк "Сосновка", сад Бенуа и долина Муринского ручья, так как материалы комплексного экологического обследования этих объектов уже получили положительное заключение государственной экспертизы.

Сейчас в Петербурге создано 15 особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью более 6,1 тыс. гектар. Как отмечает "Фонтанка", это более 4% площади города.

По материалам "ДП"