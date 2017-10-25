В Пулкове появится 3-часовая бесплатная перехватывающая парковка

Оператор аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) организует на Пулковском шоссе перехватывающую парковку. Таким образом, он собирается решить проблему с заторами в самом аэропорту и на подъездах к нему. Оператор уже подал заявку на аренду земли под перехватывающую парковку на подъезде к Пулково.

«Она (ред. — парковка) будет условно бесплатной. Там в течение трех часов без оплаты будут находиться встречающие опоздавших рейсов или те, кто слишком рано приехали в аэропорт», — заявил представитель ВВСС, слова которого приводит «Фонтанка». Представитель ВВСС отметил, что по истечении трех часов за парковку будет взиматься плата, чтобы автомобилисты не оставляли машины на длительные сроки. По его словам, в аэропорту разработана целая программа по исправлению транспортной ситуации на привокзальной площади и подъездах к Пулкову.

Работа служб ответственных за движение на площадке будет усилена, будет создано новое информирование о правилах парковки и передвижения у аэропорта для тех, кто подъезжает по Пулковскому шоссе и КАД, отмечает агентство. В начале сентября вице-губернатор Петербурга Игорь Албин раскритиковал систему парковок в Пулкове, заявив, что из-за высоких тарифов и сбоев в работе шлагбаумов автомобилисты паркуются на подъезде к аэропорту. Чиновник потребовал отдать часть мест для машин сотрудников аэропорта на парковке пассажирам аэропорта. Албин также распорядился усилить парковочную службу аэропорта, в том числе техническими средствами. Сейчас парковочный комплекс аэропорта Пулково насчитывает 2,4 тыс. парковочных мест, разбитых на четыре парковочные зоны: Р1, P2, P3, P4. Расстояние от Р1 и Р2 до центрального пассажирского терминала составляет 100-150 метров, от Р3 — менее 300 м, от Р4 — 500 м. Стоимость парковки составляет от 100 до 250 рублей в час, от 450 до 1000 рублей в сутки и от 2000 до 3500 рублей в неделю. Кроме того, в зоне Р2 установлен специальный тариф — 150 рублей за полчаса.

По материалам «ДП»