В Эрмитаже заведут часы, которые остановились во время штурма Зимнего

25 октября в Государственном Эрмитаже открывается выставка, посвященная 100-летию Октябрьской революции. В музее в торжественной обстановке заведут старинные часы, которые остановились в ночь с 7 на 8 ноября (25-26 октября по старому стилю) 1917 года во время штурма Зимнего дворца. Известно, что стрелки часов остановились в 02:10, а сам старинный предмет находился в Белой столовой дворца.

Примечательно, что на данный момент это единственные из 50 часовых механизмов в музее, которые не ходят.

Накануне во дворе Зимнего дворца установили броневик, с которого, как принято считать, выступал с революционной речью Владимир Ильич Ленин.

На выставке в честь памятной для российской истории даты также покажут документы и вещи революционного периода, в том числе дневники Николая II и его супруги, императрицы Александры Федоровны.