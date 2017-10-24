В Эрмитаже заведут часы, которые остановились во время штурма Зимнего
25 октября в Государственном Эрмитаже открывается выставка, посвященная 100-летию Октябрьской революции. В музее в торжественной обстановке заведут старинные часы, которые остановились в ночь с 7 на 8 ноября (25-26 октября по старому стилю) 1917 года во время штурма Зимнего дворца. Известно, что стрелки часов остановились в 02:10, а сам старинный предмет находился в Белой столовой дворца.
Примечательно, что на данный момент это единственные из 50 часовых механизмов в музее, которые не ходят.
Накануне во дворе Зимнего дворца установили броневик, с которого, как принято считать, выступал с революционной речью Владимир Ильич Ленин.
На выставке в честь памятной для российской истории даты также покажут документы и вещи революционного периода, в том числе дневники Николая II и его супруги, императрицы Александры Федоровны.
Разгрузка броневика pic.twitter.com/yN23sKzHLk— Эрмитаж / Hermitage (@state_hermitage) 24 октября 2017 г.
Большой двор Зимнего дворца pic.twitter.com/ajpQY4QC77— Эрмитаж / Hermitage (@state_hermitage) 24 октября 2017 г.
Благодарим музей Артиллерии за предоставленный экспонат. pic.twitter.com/8SQu2OfWP4— Эрмитаж / Hermitage (@state_hermitage) 24 октября 2017 г.
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