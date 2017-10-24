Часть Конюшенного ведомства передадут РПЦ

РПЦ передадут около 1500 кв. метров территории исторического комплекса Конюшенного ведомства после реставрации. Об этом сообщил корреспондент «Карповки» с заседания Совета по сохранению культурного наследия. Церковь получит здание храма Спаса нерукотворного образа.

Петербургская епархия также планирует получить еще и территорию бывшей воскресной школы.

Ранее сообщалось, что Конюшенное ведомство передадут Музею истории Петербурга.

Здание Конюшенного ведомства — памятник архитектуры федерального значения. Оно был построено в 1720-1723 архитектором Николаем Гербелем и перестроено в 1817-1823 Василием Стасовым. В ансамбль Конюшенного двора входят: Конюшенный музей, мастеровой двор, четыре экипажных сарая, конюшни и церковь Спаса Нерукотворного Образа.