В Петербурге спасатели предупредили о гололедице 24 октября

В Петербурге 24 октября ожидается гололедица, говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС России по Петербургу. Во вторник днем ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Ветер переменный, 2-5 м/с. Температура воздуха днем +2...+4 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.

Накануне первых заморозков все работы с водой были полностью прекращены. На дежурство вышла спецтехника дорожных предприятий. Теперь при угрозе заморозков спецтехника будет дежурить на мостах, путепроводах, набережных, спусках и подъемах, которые обслуживает комитет по благоустройству, каждую ночь, напоминает пресс-служба комитета.