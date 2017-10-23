Петербург может лишиться единственного круизного парома «Принцесса Анастасия»

Паром «Принцесса Анастасия», совершающий круизы по Балтийскому морю с причала Морского вокзала, может покинуть Петербург и отправиться по маршруту в Средиземное море, сообщает в понедельник, 23 октября, «Коммерсант».

По данным издания, морской вокзал Петербурга не подтверждает компании Moby SPL швартовку «Принцессы Анастасии» на 2018 год. «Нам согласовали расписание и судозаходы на 2018 год все профильные органы власти, в том числе и Росморпорт. Но пока мы не имеем окончательного согласования от оператора причала Морского вокзала (ред. — является одноименное АО "Морской вокзал") »,— рассказал изданию гендиректор Moby SPL Сергей Котенев. По его словам, причиной этому является судебное разбирательство оператора вокзала со Смольным.

АО «Морской вокзал» (контролируется госкорпорацией «Ростех») заключило договор со Смольным на аренду имущественного комплекса вокзала на площади Морской славы в июне 1998 года сроком на 49 лет — до 2047 года, однако задолжало по арендным платежам 18 млн рублей. Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) пытается разорвать с АО «Морской вокзал» договор через суд. Ближайшее заседание по делу назначено на 23 октября. Пока суд не примет решение оператор вокзала, не знает, будет ли с ним продлен договор аренды и не может продлить его Moby SPL.

Компания, тем временем, уже составила график на следующий год и намерена открыть продажу билетов на паром «Принцесса Анастасия» для петербуржцев. Сергей Котенев отметил, что в первой половине октября Moby SPL написала официальное письмо губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой разобраться в ситуации. Компания рассчитывает получить ответ на этой неделе.

По материалам «ДП»