На Васильевском острове открыли детскую площадку, посвященную ВОВ

На Васильевском острове во дворе одного из домов на Морской набережной открыли детскую площадку, посвященную Великой Отечественной войне. Например, качели и горки для маленьких петербуржцев стилизовали под военную технику 40-х годов, а одна из горок сделана в виде зенитной установки, дуло которой направлено в сторону дома. Во дворе также установили надписи «Спасибо за победу», «Слава воинам-освободителям!» и «За Родину».

«Еще бы написали: “за Сталина”», — пишут местные жители группе района ВК. По их словам, дети не хотят играть на новой площадке, и она пустует. Другие же наоборот поддержали инициативу по созданию подобного объекта.