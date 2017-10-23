Петербуржцам организуют бесплатную культурную программу в ноябре

С 16 по 18 ноября в городе пройдет Санкт-Петербургский международный культурный форум, в рамках которого петербуржцы смогут бесплатно попасть на лекции, выставки и кинопоказы.

Среди мероприятий - спектакль «Крокодил» режиссера Валерия Фокина в исполнении Венгерского Национального театра, а также постановка Льва Додина «Страх. Любовь. Отчаяние» по пьесам Б. Брехта в Академическом Малом драматическом театре. Помимо этого, горожане смогут бесплатно посмотреть премьерный показ фильма «20:17», посвященного столетию Октябрьской революции.

Бесплатный вход будет доступен 16 ноября в Государственном музее истории и религии и 17 ноября в Русском музее и его филиалах.

Среди доступных мероприятий также лекции по искусству в мультимедиа центре Русского музея и лектории Михайловского замка, экскурсии от проекта «Открытый город», презентации книг и встречи со знаменитыми зарубежными писателями Бернаром Вербером, Холли Вебб и Янушем Леоном Вишневским.

Чтобы бесплатно попасть на мероприятия, нужно зарегистрироваться на сайте культурного форума, заполнить специальную форму, зайти в личный кабинет, выбрать одно или несколько мероприятий и получить именной электронный билет.