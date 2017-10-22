«Ноев ковчег» на «Девяткино»: в городе появилось новое граффити

Новое граффити появилось между домами 2,4 и 6 на улице Охтинская аллея. Пространство двора подразумевалось как зона отдыха, однако из-за плотной застройки перестало казаться таковым. Члены Общественного народного фронта решили изменить ситуацию с помощью современного искусства и создали граффити.

Как заявила активист центра ОНФ Светлана Аверина: «Из-за уплотнительной застройки Мурино территория оказалась в кольце высоток в 25 этажей, поэтому солнце сюда практически не попадает, территория выглядит скучной и депрессивной. Мы приняли решение украсить стены симпатичными картинками в единой тематике «Ноев ковчег». На наш взгляд, получилось симпатично, жильцы домов тоже довольны».

Представитель центра ОНФ Татьяна Некрасова, в свою очередь, отметила, что яркие краски на домах помогают «улучшить микроклимат» в жилых комплексах с плотной застройкой.

По материалам «Бумаги».