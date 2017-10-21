Исторические витражи в доходном доме Арнгольда заменили на стеклопакет

В ходе ремонта в доходном доме Э.Э. Арнгольда на 8-й Советской улице без согласия жильцов дома были демонтированы исторические витражи в парадной лестнице. 

Группа PARADKISPB опубликовала обращение, автор которого отмечает, что витражи признаны «нововыявленным объектом архитектурного наследия» и просит распространить информацию о действиях управляющего ТСЖ, который планирует продать их.


Отметим, что дом Арнгольда, построенный в 1908 году, в 2008 году был признан КГИОП вновь выявленным объектов исторической, научной, художественной и иной культурной ценности.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)
Автор: ritashmk
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также