Исторические витражи в доходном доме Арнгольда заменили на стеклопакет

В ходе ремонта в доходном доме Э.Э. Арнгольда на 8-й Советской улице без согласия жильцов дома были демонтированы исторические витражи в парадной лестнице.

Группа PARADKISPB опубликовала обращение, автор которого отмечает, что витражи признаны «нововыявленным объектом архитектурного наследия» и просит распространить информацию о действиях управляющего ТСЖ, который планирует продать их.



