Исторические витражи в доходном доме Арнгольда заменили на стеклопакет
В ходе ремонта в доходном доме Э.Э. Арнгольда на 8-й Советской улице без согласия жильцов дома были демонтированы исторические витражи в парадной лестнице.
Группа PARADKISPB опубликовала обращение, автор которого отмечает, что витражи признаны «нововыявленным объектом архитектурного наследия» и просит распространить информацию о действиях управляющего ТСЖ, который планирует продать их.
Отметим, что дом Арнгольда, построенный в 1908 году, в 2008 году был признан КГИОП вновь выявленным объектов исторической, научной, художественной и иной культурной ценности.
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