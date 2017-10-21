В Петербурге задержаны 11 человек за незаконную регистрацию 299 мигрантов

Как сообщает «Фонтанка», утром 21 октября 11 фигурантов уголовного дела, возбужденного еще в августе 2017 года, оказалось в камерах. Тем временем ранее задержаны еще пятеро граждан Узбекистана. В их квартирах также проведены обыски.

Следствие считает, что задержанные с 1 января незаконно зарегистрировали в одном из помещений дома на Невском проспекте, 151А почти 300 человек. В ходе розыска из той же квартиры были изъяты 14 компьютеров, 27 мобильных телефонов, более 110 иностранных паспортов, 6 печатей, 2,2 млн рублей, 5 тысяч долларов США, почти 800 евро и около 400 тысяч сумов (валюта Узбекистана). В том же помещении были найдены докуметы, необходимые для постановки на миграционный учет.

Поиски остальных участников организации продолжаются.