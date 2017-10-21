Расписание «Аллегро» изменится с 10 декабря

Новое расписание действует с 10 декабря по 24 марта 2018 года. В свою очередь, поезда из Петербурга в столицу Финляндии будут ходить по прежнему расписанию.

Расписание поездов из Хельсинки:

№782 Хельсинки – Санкт-Петербург-Финляндский отправлением из Хельсинки в 6:20, прибытием в Санкт-Петербург в 10:47 ежедневно, остановки: Тиккурила 6:32–6.33, Лахти 7:05–7:07, Коувола 7:31–7:33, Вайниккала 8:13–8:20, Выборг 9:41–9:46;

№784 Хельсинки – Санкт-Петербург-Финляндский отправлением из Хельсинки в 10:00, прибытием в Санкт-Петербург в 14:27 ежедневно, остановки: Тиккурила 10:12–10:13, Лахти 10:45–10:47, Коувола 11:11–11:13, Вайниккала 11:53–12:00, Выборг 13:21–13:26;

№786 Хельсинки – Санкт-Петербург-Финляндский отправлением из Хельсинки в 15:00, прибытием в Санкт-Петербург в 19:27 ежедневно, остановки: Тиккурила 15:12–15:13, Лахти 15:45–15:47, Коувола 16:11–16:13, Вайниккала 16:53–17:00, Выборг 18:21–18:26;

№788 Хельсинки – Санкт-Петербург-Финляндский отправлением из Хельсинки в 19:00, прибытием в Санкт-Петербург в 23:27 ежедневно, остановки: Тиккурила 19:12–19:13, Лахти 19:45–19:47, Коувола 20:11–20:13, Вайниккала 20:53–21:00, Выборг 22:21–22:26.

РЖД отмечает: для остановок на территории Финляндии указано финское время, а на территории России – московское.

По материалам «ДП».