На набережной Фонтанки открыли новые велодорожки

Велосипедные полосы теперь открыты для движения велосипедистов на участке набережной от Невы до Гороховой улицы, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Участок набережной от площади Ломоносова до Невского проспекта и от Невского проспекта до площади Белинского готов принять велосипедистов города уже сейчас. Тем временем петербуржцы сообщают в социальных сетях: автомобилисты массово паркуются на новой дорожке, игнорируя дорожные знаки.

Напомним, ранее городские власти открыли еще 5 веломаршрутов протяженностью 40,2 км, тем самым открыв велосипедное кольцо города.

По материалам «ДП».