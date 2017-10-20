Албин рекомендует «Зениту» использовать сапсанов против бакланов

Футбольному клубу «Зенит» передадут рекомендации по привлечению орнитологов для защиты крыши стадиона на Крестовском острове от бакланов-вредителей. Об этом депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексею Цивилеву сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин

Напомним, ранее депутат от «Единой России» предложил напустить соколов-сапсанов на бакланов, которые, по словам самого Албина, одолевают крышу стадиона, образуя протечки. Парламентарий выступил с идеей организовать специальные пернатые отряды, он уверен, что такие меры позволят эффективно защитить объект от вредителей и сохранить бюджетные средства.

По задумке единоросса, отряды сапсанов должны решить проблему не только с бакланами, но и с чайками и другими видами птиц, которые могут нанести ущерб стадиону. Подобные меры успешно используются в московском Кремле и в петербургском аэропорту «Пулково».

Игорь Албин сообщил Цивилеву, что генеральный проектировщик КБ «ВиПС» уже предложил техническое решение по устройству дополнительной системы защиты от птиц. «Проектом предлагается монтаж модульной защиты, сочетающей три вида воздействия: механическое, акустическое и ультразвуковое. Рекомендации по привлечению орнитологических служб будут направлены пользователю АО «ФК «Зенит» после подписания с ними концессионного соглашения», — написал Албин депутату. Он также приложил шесть листов с данными об обследовании кровли, чтобы Цивилев мог их подробно изучить.

Напомним, ранее вице-губернатор Игорь Албин обвинил бакланов в протечках на «Зенит-Арене», заявив, что там неправильно работает защита от птиц. «Есть такая известная птица — баклан, которая своим мощным клювом разрушает цельность (защитной) пленки», — говорил вице-губернатор. Впрочем, впоследствии он объявил, что это была шутка и даже опубликовал лучшие мемы на эту тему.