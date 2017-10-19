В Петербурге откроют образовательный киноклуб «Сине»

20 октября в петербургском коворкинге «Ясная поляна» на улице Льва Толстого откроют образовательный киноклуб «Сине». Об этом «Собака.ru» сообщили представители киноклуба.

Первый кинопоказ будет посвящен феномену новой волны в кино, а его гостем станет московский режиссер Юрий Чирковский. 20 октября в 19:00 представят два фильма: «Тени забытых предков» Сергея Параджанова (как выдающийся пример новой волны советского кинематографа) и короткометражную ленту Юрия Чирковского «Кто всё придумал».

Своей целью киноклуб «Сине» ставит не только показ фильмов, но и расширение кругозора зрителей. Организаторы обещают, что ежемесячные показы будут сопровождаться короткими лекциями и дискуссиями с участием людей из киноиндустрии и экспертов из разных сфер — от архитектуры и спекулятивного дизайна до аналитики больших данных.