«Подорожник» можно будет пополнить через Интернет с 1 ноября

C 1 ноября «Пассажиравтотранс» вводит систему активации проездного «Подорожник» прямо в салоне автобуса, об этом представители перевозчика рассказали на инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTransport во вторник, 18 октября.

Нововведение позволит пополнить электронный проездной билет через Интернет и активировать его ресурс прямо в автобусе, рассказали в «Пассажиравтотрансе». Сейчас это можно сделать только с помощью визуализатора в вестибюле станции метро. Пополнив билет с помощью платежных сервисов, список которых приведен на сайте предприятия, пассажиру нужно будет приложить «Подорожник» к специальному валидатору в автобусе, отмеченному стикером с логотипами платежных систем, активировать карту, а после оплатить поездку. Тестировать новинку будут на маршрутах № 7 и № 157.

По материалам «ДП»