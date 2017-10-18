В Петербурге до конца года запустят частный трамвай «Чижик»

В 2017 году в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга начнет работу частный трамвай «Чижик», который будет курсировать от станции метро «Ладожская» до Хасанской улицы.

В ноябре трамвай уже запустят в тестовом режиме. Известно, что подвижной состав для трамваев был закуплен у швейцарской компании «Штадлер». Низкопольные трехсекционные трамваи будут вмещать до 376 пассажиров. Стоимость проезда в «Чижике» будет аналогична тарифам в городском общественном транспорте.