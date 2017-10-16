В ноябре в Петербурге запустят воздушный шар, с которого будет виден весь город

Председатель Секции истории авиации и космонавтики Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники РАН Виталий Лебедев написал в Facebook о том, что на Пироговской набережной в Петербурге прошли испытания аэролифта — закрепленного на земле воздушного шара, позволяющего увидеть город с высоты 100 метров.

«Петербург был родиной отечественного воздухоплавания и авиации, именно здесь в начале XX века поднимались в воздух первые аппараты под управлением российских пилотов», — пишет Лебедев.

Он добавил, что туристы смогут воспользоваться им в ноябре. Аналогичные воздушные шары имеются в нескольких европейских столицах: Лондоне, Амстердаме, Таллине и Риге.