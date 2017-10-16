В 2018 году в Петербурге пройдет ремонт всего Невского проспекта

В начале 2018 года пройдет капитальный ремонт дорожного полотна всего Невского проспекта, заявил начальник отдела ремонта КРТИ Николай Рыжов. По его словам, работы стартуют, предположительно, в апреле, после чего в течение нескольких недель главную магистраль города будут поэтапно перекрывать улицу на выходные, сообщает «Фонтанка».

Как напомнил представитель КРТИ, в 2013 году удалось управиться за три уик-энда. В этом году Невский проспект закрывали на пересечении с Литейным проспектом, а также улицами Думской и Садовой на неделю в начале мая. Причиной ремонтных работ на главном проспекте города стала колейность, которая появилась до истечения гарантийного срока. Работы по замене полотна на Невском проспекте проводила в 2013 году компания «ВАД», которая использовала инновационную смесь ЩМА-20. Замена полотна обошлась городскому бюджету в 138,7 млн рублей. В проекте бюджета на 2018 год на ремонт дорог предусмотрено 5 млрд рублей

По материалам «ДП»