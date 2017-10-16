Полиция Петербурга задержала нелегальных экскурсантов в тоннеле на Фрунзенском радиусе метро

Полиция Петербурга задержала молодых экскурсантов, которые незаконно проникли на одну из строящихся станций петербургской подземки на Фрунзенском радиусе. «Туристы», в числе которых было восемь девушек, называют себя «диггерами».

Один из основателей группы ВК, посвященной этому молодежному течению (диггерству), предложил провести платную экскурсию по тоннелю станции метро. При попытке проникновения они были замечены сотрудниками полиции и охраной Метростроя. Экскурсовод смог сбежать от охранников, а девушкам пришлось проехать в участок полиции.

Личность организатора нелегальной экскурсии была установлена. Своих девушек-экскурсанток он называет «амазонками» и подчеркивает, что подобные незаконные мероприятия он проводит регулярно. По факту проникновения молодых людей на закрытый опасный объект проводится проверка.