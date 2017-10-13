Петербуржцы помогут городу искать заброшенные здания

Фонд имущества объявил борьбу собственникам заброшенных зданий. Ведомство запустило новый сервис «Помощник», с помощью которого горожане смогут рассказать о пустующих домах и промышленных предприятиях.

«Сервис „Помощник“ — это многофункциональный инструмент, благодаря которому каждый житель сможет поделиться своим наблюдением за городом. Если у вас перед глазами постоянно мелькает заброшенный дом, магазин, завод, фиксируйте это здание при помощи фото» — говорится на сайте Фонда имущества.

Объекты, которые найдут участники акции, будут помечаться на карте. Как только заброшенный объект попадает в базу данных, Фонд Имущества связывается с собственником и предлагает реализовать объект через городскую торговую площадку с целью его восстановления и дальнейшей эксплуатации будущими правообладателями. Письма с предложениями уже направлены семи собственникам таких зданий.