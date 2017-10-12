Тучков мост досрочно откроют в ноябре

Тучков мост откроют в обе стороны после капитального ремонта до конца ноября, пишет «Фонтанка» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Дата официального открытия пока уточняется.

Сейчас по мосту осуществляется автомобильное движение с Васильевского острова на Петроградскую сторону. Ремонт Тучкова моста начался 7 июня 2016 года. На реконструкцию моста из городского бюджета выделили 2,45 млрд рублей, подрядчиком выступает компания «Пилон». Мост изначально планировалось открыть в мае 2018 года. Однако уже летом прошлого года чиновники заявили, что открыть движение получится уже к концу 2017 года благодаря переброске денег в рамках адресной инвестиционной программы.

Летом в КРТИ заявляли, что работы на переправе выполнены на 72%. 20 июля вице-губернатор Петербурга Игорь Албин говорил, что пытался подогнать компанию «Пилон», чтобы она сдала работы к сентябрю, но та сопротивлялась. Позже в КРТИ заверили, что Тучков мост откроется до 15 декабря. При этом с открытием моста работы на нем не закончатся. В проекте адресной инвестиционной программы из 2,44 млрд рублей стоимости реконструкции на 2018 год заложено 26 млн рублей. На мост вернутся прежние шесть полос движения. В Центре транспортного планирования Петербурга отмечали, что никаких заметных перемен в организации движения не будет, разве что некоторые знаки незначительно изменят местоположение.

По материалам «ДП»