Цены на билеты в Эрмитаж планируют менять в зависимости от сезона

Государственный Эрмитаж планирует механизм формирования цен на билеты. Их стоимость будут варьировать в зависимости от сезона.

«Потребность в дополнительных ограничениях на вход возникла с большой посещаемостью Эрмитажа», — рассказал директор музея Михаил Пиотровский.

Для таких категорий посетителей, как дети, студенты и пенсионеры, вход в музей останется бесплатным. Кроме того, продолжит действовать скидка для граждан России. Дополнительные скидки в Эрмитаже вводить не планируют.

Пиотровский также отметил, что туристы не являются главной аудиторией Эрмитажа. «Главная аудитория — это те, кто стремятся понимать искусство и ценить его. Мы гордимся, что Эрмитаж посещают российские граждане. Всего четверть нашей аудитории - иностранцы. Это отличает нас от Лувра и Британского музея», — заявил директор музея.