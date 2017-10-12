Чиновники ЗакС предложили сократить площадь парков в Петербурге

Депутаты ЗакСа обсудили новые поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). Об этом сообщил «Коммерсант».

Если корректировки примут, изменится количество зеленых зон. В перечень добавят 15 новых объектов, при этом 10 — исключат. Таким образом, число зеленых зон увеличится, но их площадь сократится на 21 гектар.

ЗНОП запрещает проведение строительных работ на территории объекта. Лишиться такого статуса может, в частности, парк рядом с Суздальским озером — там планируют проложить велодорожки и лыжную трассу для детско-юношеской школы.

Также из списка могут исключить сквер в Красногвардейском районе из-за коллектора, который строится рядом. Инициатива подверглась критике со стороны ряда депутатов. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и глава комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин заявили, что проект нуждается в доработке.



