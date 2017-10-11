На юге Петербурга обстреляли 10 областных автобусов

10 автобусов, связывающих Петербург с Ломоносовским районом области и Сосновым Бором, обстреляли на юге города.

Шесть транспортных средств пострадали вечером 10 октября, остальные — утром 11-го числа. Это автобусы №401, 216 и 403 компании «АТП Барс-2». По ним «прошлись» из пневматического оружия в Кировском и Красносельском районах города.

По словам директора «АТП Барс-2» Андрея Заботина, среди пассажиров пострадавших нет.