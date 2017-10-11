В центре Петербурга ограничили движение из-за Ассамблеи Межпарламентского союза

В центре Петербурга ограничено движение транспорта в связи с проведением 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

Движение закрыли до 20 октября на парковке напротив главного фасада Московского вокзала, до 18 октября — по Воскресенской набережной напротив домов 4 и 6–8 (парковка со стороны Невы), по Водопроводному переулку, по площади Растрелли в направлении от Шпалерной улицы к улице Смольного и по крайней правой полосе движения четной стороны Потемкинской улицы в направлении от улицы Чайковского к Шпалерной.

Проезд по Минскому переулку закрыт до 17 октября, по крайней правой полосе движения нечетной стороны улицы Декабристов от моста Декабристов до переулка Матвеева, крайней правой полосе движения четной стороны улицы Декабристов от моста Декабристов до улицы Глинки (в том числе парковка у Мариинского театра), крайней левой полосе движения набережной реки Пряжки от дома 4 до улицы Декабристов.

До 15 октября прекращено движение по крайней правой и левой полосам движения проезда вдоль Марсова поля, Миллионной улицы от Аптекарского переулка до проезда вдоль Марсова поля.

137-я Ассамблея Межпарламентского союза пройдет в Петербурге с 14 по 18 октября. Главная тема — «Содействие культурному плюрализму и миру через межрелигиозный и межэтнический диалог».