Музей блокады Ленинграда откроют в 2021-2022 годах

Музей блокады Ленинграда планируют построить до 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор АО «Центр выставочных и музейных проектов» Сергей Важенин.

Руководитель «Студии 44» Никита Явейн отметил, что полноценное открытие музейного комплекса состоится позже, в 2021-2022 годах. «Это не полное открытие музея, потому что сам этот процесс занимает еще год-два. Музейная экспозиция - это отдельная тема», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, какое архитектурное бюро займется проектированием музея. В ходе конкурса победила концепция «Студии 44» Никиты Явейна.

Музей будет состоять из нескольких блоков на круглой лестничной поверхности музея. Каждый из них получит свое название. Башня с витриной, в которой выставят кусок хлеба, станет называться «Голод», бомбы над головами посетителей — «Огонь», портреты ленинградцев — «Скорбь».

Архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина написала колонку о том, почему Петербург не готов к созданию музея блокады.