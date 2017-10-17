Сергей Капков: «Потенциал у Петербурга не меньше, чем у Москвы»
Экс-глава столичного Департамента культуры Сергей Капков отчитался нашему колумнисту Марии Элькиной, почему так важно развивать парки в городах, как должен измениться Петербург и чем он принципиально отличается от столицы.
Когда несколько лет назад вы возглавили Департамент культуры Москвы, то произвели революцию, занявшись столичными парками. Вы это заранее планировали или идея была спонтанной?
У нас была задача изменить атмосферу города. Это происходит через так называемое «третье место». Каждый из нас живет по определенному маршруту: дом-работа, работа-дом, а всегда важно третье место, которое вы ассоциируете со своей жизнью в том или ином городе. Поэтому мы начали работу с парками и общественными пространствами.
Вы как догадались, что именно парки окажутся успешными?
Я же был руководителем Парка Горького, поэтому я почувствовал, какой интерес, какое внимание, какая благодарность есть у москвичей, когда ты благоустроил и изменил парк, и люди в него пошли.
А как наличие хороших парков сказывается на культурной сфере вообще, скажем так, в нашем классическом ее понимании?
В любом городе, вне зависимости в России он или за рубежом, культура – отношение между людьми. Чем более город, если можно так сказать, тактилен и неагрессивен, тем мягче люди и с большим уважением они относятся друг к другу. Вот это наша задача и была.
Насколько она кажется вам выполненной?
Я думаю, она выполнена, точка невозврата пройдена. Все-таки Москва становится более комфортным и менее суетным городом, хотя, конечно, динамика столичная в нем обязательно присутствует.
Как думаете будет дальше развиваться ситуация?
Город – это же люди, которые в нем живут. Думаю, что будет развиваться позитивно и дальше, потому что жители быстро привыкают к хорошему, комфорту и меняют свои поведенческие привычки. Есть рамка заданного поведения и ощущения города, поэтому с каждым годом это будет все востребованнее. Не только в Москве, а любом городе. Мы же видим, что такие проекты идут практически в большинстве российских мегаполисов.
Вы знаете, я живу в Петербурге, и у нас совершенно их нет.
Я не готов обсуждать, почему этого нет, хотя потенциал, конечно, у Петербурга не меньше, чем у Москвы.
Может быть и больше потенциал.
Изначально, да: за счет архитектуры, потому что она тоже часть города. Вопрос пешеходных маршрутов, фасадов, мне кажется, для Петербурга стоит более остро, чем для Москвы пять лет назад.
А кроме парков, если бы вас попросили еще одну супер-идею реализовать, что бы вы сделали?
Смотря в каком город, здесь все индивидуально.
Давайте про разные поговорим, например, Москву. Чего еще не хватает столице?
В Москве нужно продолжать работу, которая сейчас происходит: комфортные пешеходные зоны, пространства, доступный общественный транспорт и децентрализация. Чтобы в шаговой доступности от любого района, где вы живете, был определенный спектр услуг: парк, библиотека, дом культуры, качественная поликлиника, хорошие школы, кафе. Потому что это все тоже является атмосферой города.
Так как Москва – город без центра, то здесь должна быть программа децентрализации огромная, а для Петербурга совершенно другая повестка. Сначала надо сделать старый город, так сказать, в международном плане, то есть причесать все, что касается каналов, Невского.
Не очень только понятно, как причесывать.
Почему? Это очень понятно. Все в книжках написано. Убирать агрессивную рекламу, вывески, ремонтировать фасады, делать освещение красивых зданий, качественное озеленение. И, поверьте мне, сразу же эти места заполнятся людьми. Вот я буквально вчера был в Новой Голландии. Там столько людей – сравнимо с любым московским центральным парком. И люди никуда не уходят: сидят на траве, на лавочках, слушают музыку, едят, гуляют с детьми. Замечательно же.
В Петербурге проблема централизации очень острая?
Конечно. Но ведь у вас есть еще огромный плюс, до которого, я так понимаю, руки еще не дошли: это центральная часть которая архитектурно выглядит лучше, чем большинство европейских городов мира и имеет большой потенциал. Ее просто надо взять и сделать хорошо, ярко, аккуратно – в рамках и действующего законодательства и охраны памятников. Город будет выглядеть не хуже, чем Вена и Венеция.
У нас с экономикой сложно: из центра просто бегут инвесторы. В том числе потому, что есть такие правила по охране памятников.
А здесь не вопрос инвесторов, а то, что ими должна быть местная власть. Это за их деньги делается.
Они говорят все время, что нет у них средств.
Я не знаю, что они говорят, не могу это комментировать. Я рассказываю, как должно быть. Знаете, вот вы простудились, я советую выпить на ночь аспирин или еще не знаю что. А вы мне: «А вот еще отлично подорожник заварить и выпить». Я не буду спорить. Так же, как и с местными властями. Я знаю, как должно быть, и как надо делать. А все остальное, мне, к сожалению, некогда обсуждать.
В огромных спальных районах тоже по идее нужны изменения.
Кому помешает парк в спальном районе, библиотеки хорошие, дом культуры и атмосферные недорогие кафе, булочные и т.п. Все, что я вам наглядно рассказываю, просто называется «Программа благоустройства общественных пространств и политика первых этажей». Чем отличается спальный район от неспального, особенно в Петербурге? У вас же в центре огромное количество людей живет. В Москве, в силу ее административного деления, в центре меньше население, чем в других ее районах. Для него нужно делать понятные совершенно вещи. В советские времена это называлось «соцкультбыт» – понятие, в которое можно вложить все: от парков, домов культуры, еще раз повторюсь, библиотек до политики первых этажей, детских центров и дополнительного образования.
Наука, которую мы с вами обсуждаем, называется урбанистика. Она такая же, в принципе, рамочная, как математика. Это просто надо делать, вот и все.
В Петербурге сейчас обсуждают инициативу, рассчитывают, что будет, если перекрыть въезд в центр.
Как перекрыть?
Ну, вот не знаю, как. У меня тоже возник такой вопрос, как они собираются это сделать.
Я, к сожалению, не могу это комментировать, потому что не видел документов, но думаю, что даже юридически это будет сложно сделать по российскому законодательству.
То есть разумно платными парковками это решать все-таки?
Думаю, что да. Платная парковка и ее эффективность доказаны в Москве.
В Москве ситуация с благоустройством в каком-то смысле фантастическая. Оно вызывает протесты. Сделали Тверскую – граждане были как-то массово против. Теперь сделали парк «Зарядье» – сказали, что он портит перспективу. Вообще, что это за феномен, как вы к нему относитесь?
Мне кажется, что в Москве критика сопровождает любые перемены. Любой созидающий жесток, а благоустройство, конечно, неизбежно. Поэтому я восхищаюсь мужеством и решительностью Сергея Семеновича Собянина, что он не побоялся этих политических рисков. Потому что кто бы что ни говорил, все равно это комфортная среда. Вам как, кстати, жителю Петербурга сложно это понять. Какая у нас была ширина тротуаров, на Садовой или Тверской, какая ширина у вас тротуаров на Невском. Питер всегда был пешеходным городом, всегда это надо использовать. В Питере родилось это слово «думать ногами». Когда человек гуляет, думает, разговаривает с собой. Даже у Пушкина и во всей российской литературе это описано. Москва не была такой. Она всегда была купеческой, на тройке. Мы просто поменяли отношение к городу. В Питере и так все это есть, просто это надо сделать на высоком качественном уровне, и все.
В Питере, как вы говорите, видите, это исчезает. В Питере обратная ситуация.
Конечно, поэтому я и говорю, надо сохранять и развивать. Знаете, если самолет не летит, он падает.
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