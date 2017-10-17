Сергей Капков: «Потенциал у Петербурга не меньше, чем у Москвы»

Когда несколько лет назад вы возглавили Департамент культуры Москвы, то произвели революцию, занявшись столичными парками. Вы это заранее планировали или идея была спонтанной?

У нас была задача изменить атмосферу города. Это происходит через так называемое «третье место». Каждый из нас живет по определенному маршруту: дом-работа, работа-дом, а всегда важно третье место, которое вы ассоциируете со своей жизнью в том или ином городе. Поэтому мы начали работу с парками и общественными пространствами.

Вы как догадались, что именно парки окажутся успешными?

Я же был руководителем Парка Горького, поэтому я почувствовал, какой интерес, какое внимание, какая благодарность есть у москвичей, когда ты благоустроил и изменил парк, и люди в него пошли.

А как наличие хороших парков сказывается на культурной сфере вообще, скажем так, в нашем классическом ее понимании?

В любом городе, вне зависимости в России он или за рубежом, культура – отношение между людьми. Чем более город, если можно так сказать, тактилен и неагрессивен, тем мягче люди и с большим уважением они относятся друг к другу. Вот это наша задача и была.

Насколько она кажется вам выполненной?

Я думаю, она выполнена, точка невозврата пройдена. Все-таки Москва становится более комфортным и менее суетным городом, хотя, конечно, динамика столичная в нем обязательно присутствует.

Как думаете будет дальше развиваться ситуация?

Город – это же люди, которые в нем живут. Думаю, что будет развиваться позитивно и дальше, потому что жители быстро привыкают к хорошему, комфорту и меняют свои поведенческие привычки. Есть рамка заданного поведения и ощущения города, поэтому с каждым годом это будет все востребованнее. Не только в Москве, а любом городе. Мы же видим, что такие проекты идут практически в большинстве российских мегаполисов.

Вы знаете, я живу в Петербурге, и у нас совершенно их нет.

Я не готов обсуждать, почему этого нет, хотя потенциал, конечно, у Петербурга не меньше, чем у Москвы.

Может быть и больше потенциал.

Изначально, да: за счет архитектуры, потому что она тоже часть города. Вопрос пешеходных маршрутов, фасадов, мне кажется, для Петербурга стоит более остро, чем для Москвы пять лет назад.