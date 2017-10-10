Пранкеры Вован и Лексус презентуют в Петербурге энциклопедию русского пранка

Пранкеры Лексус и Вован (настоящие имена — Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) презентуют 10 октября в Петербурге свою книгу «По ком звонит телефон». Мероприятие пройдет в «Доме Зингера» (Невский проспект, 28), а 11 октября — в «Парке культуры и чтения» на Невском, 46. Начало обеих встреч в 19:00.

Пранкеры поделятся профессиональными секретами, ответят на вопросы и раздадут автографы. В своем время жертвами их телефонных розыгрышей стали Петр Порошенко, Реджеп Эрдоган, Элтон Джон, Филипп Киркоров, Виталий Кличко, Александр Лукашенко, Наталья Поклонская и Геннадий Онищенко.

Столяров и Кузнецов ведут еженедельное шоу «Звонок» на канале НТВ, а недавно дебютировали в качестве писателей. Их книгу в 2017 году выпустило издательство «Питер». Издание можно расценивать, как сборник весёлых историй, а можно — как самоучитель по пранку. «Авторы раскрывают часть своих профессиональных секретов, например, как, не пародируя голос, заставить собеседника поверить в подлинность персоны, как организовать звонок, выбрать тему разговора и многое другое», — отмечают издатели.

Вход свободный.