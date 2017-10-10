В Петербурге по примеру Москвы заменят частные ларьки городскими

В Петербурге стартует реформа в сфере нестационарной розничной торговли. В Смольном решили пойти по пути мэрии Москвы и сменить частные ларьки государственными. До сих пор предприниматели арендовали у города земельные участки, на которых сами устанавливали торговые павильоны. От этой практики решено отказаться. Комитет имущественных отношений (КИО) будет закупать за счет бюджета Петербурга павильоны, ларьки и киоски, а затем сдавать в них торговые места в аренду предпринимателям. Известно, что в Москве за 2 года потратили более 4 млрд рублей на закупку и установку государственных ларьков.

Проект постановления правительства СПБ был разработан под руководством вице-губернатора Михаила Мокрецова. Согласно документу, КИО будет контролировать размещение и содержание государственных павильонов, киосков, ларьков и автолавок.

В пресс-службе КИО пояснили, что сейчас рассчитывают необходимый объем средств для приобретения типовых НТО (киосков и павильонов). Комитет подготовит поправки ко второму чтению проекта закона о бюджете Петербурга на 2018 год. Временные торговые объекты будут приобретаться КИО по результатам конкурентных процедур.