В Петербурге по примеру Москвы заменят частные ларьки городскими
В Петербурге стартует реформа в сфере нестационарной розничной торговли. В Смольном решили пойти по пути мэрии Москвы и сменить частные ларьки государственными. До сих пор предприниматели арендовали у города земельные участки, на которых сами устанавливали торговые павильоны. От этой практики решено отказаться. Комитет имущественных отношений (КИО) будет закупать за счет бюджета Петербурга павильоны, ларьки и киоски, а затем сдавать в них торговые места в аренду предпринимателям. Известно, что в Москве за 2 года потратили более 4 млрд рублей на закупку и установку государственных ларьков.
Проект постановления правительства СПБ был разработан под руководством вице-губернатора Михаила Мокрецова. Согласно документу, КИО будет контролировать размещение и содержание государственных павильонов, киосков, ларьков и автолавок.
В пресс-службе КИО пояснили, что сейчас рассчитывают необходимый объем средств для приобретения типовых НТО (киосков и павильонов). Комитет подготовит поправки ко второму чтению проекта закона о бюджете Петербурга на 2018 год. Временные торговые объекты будут приобретаться КИО по результатам конкурентных процедур.
«Размещение НТО, приобретенных за счет средств бюджета Петербурга, будет осуществляться на свободных от прав третьих лиц земельных участках, включенных в схему размещения НТО. Принятие проекта не будет являться основанием для изменения, расторжения действующих договоров в отношении НТО. Предприниматели также не будут лишены права, как прежде, оформлять в пользование городские земельные участки и устанавливать на них собственные НТО», — подчеркивают в комитете.Сейчас в схеме размещения 9 тыс. адресов, 2,8 тыс. из них свободны от арендаторов.
Ранее Комитет имущественных отношений подготовил проект поправок, ужесточающих правила размещения ларьков, павильонов и автолавок у метро. Здесь можно прочитать наш материал о бытовой культуре ларьков и ее главных феноменах.
По материалам «ДП»
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