В Петербурге эвакуировали кафе «Республика котов» с 66 животными

Крупнейшее в Европе «кошачье» кафе «Республика котов» на Литейном проспекте эвакуировали вечером 9 октября из-за звонка о минировании. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ветеринара эрмитажных котов и директора петербургского Музея кошки Анну Кондратьеву.

Из помещения вынесли 66 животных, 18 из них — это бывшие коты Эрмитажа. Кондратьева сообщила, что в «Республике котов» нет такого количества переносок, поэтому эвакуировать животных оказывается непростой задачей. «К нам уже прибыла кинологическая бригада, скоро начнется проверка. Нам сказали прибывшие сотрудники правоохранительных органов, что номер телефона, с которого поступил анонимный звонок о заминировании, уже „отметился“ в нескольких адресах в Петербурге», — сказала собеседница источника. Кафе «Республика котов» открылось в декабре 2016 года. Оно является филиалом городского Музея кошки. Заведение работает как приют для животных и как туристический объект.

По материалам «ДП»