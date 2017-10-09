В Ленинградском дворце молодежи откроют мультимедийный театр

19 октября в Ленинградском дворце молодежи на улице Профессора Попова откроют мультимедийный театр «ЛДМ. Новая сцена». Проект власти города отдали архитекторам из США.

Обновленная сцена, как обещают ее создатели, будет отлично просматриваться из любой точки, несмотря на то, что в зале на 1 204 места нет балконов. Вдохновением для архитекторов послужили Хогвартс из «Гарри Поттера» и театральные площадкина Бродвее. За свет будут отвечать 60 гигантских зеркальных люстр.

В конце октября в Ленинградском дворце молодежи начнут показывать мюзиклы «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина», «Оскар и Розовая Дама» и «Чудо-Юдо».

Здание ЛДМ остроили в 1970-х годах по проекту архитекторов Петра Прохорова, Владимира Тропина и Аскольда Изоитко. В его концертном зале выступали «Алиса», «Кино» и «Аквариум».