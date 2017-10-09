Крупнейший в мире планетарий на Обводном канале запустил продажу билетов

Крупнейший в мире планетарий, который откроют на набережной Обводного канала, 74, 4 ноября, начал предварительную продажу билетов. Сейчас они доступны на сайте планетария по цене от от 250 до 350 рублей.

Диаметр купола здания — 37 метров, а общая площадь — 4000 квадратных метра. В здании будет расположен звездный зал, музей с космическими экспонатами, интерактивные залы с виртуальной реальностью, образовательные классы и обсерватория.


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