Крупнейший в мире планетарий на Обводном канале запустил продажу билетов

Крупнейший в мире планетарий, который откроют на набережной Обводного канала, 74, 4 ноября, начал предварительную продажу билетов. Сейчас они доступны на сайте планетария по цене от от 250 до 350 рублей.

Диаметр купола здания — 37 метров, а общая площадь — 4000 квадратных метра. В здании будет расположен звездный зал, музей с космическими экспонатами, интерактивные залы с виртуальной реальностью, образовательные классы и обсерватория.