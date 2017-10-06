В Петербурге появятся шесть новых ледовых арен

В Петербурге в ближайшие годы построят шесть новых ледовых арен. Об этом сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту.

«Сегодня за счет средств бюджета Петербурга завершается строительство двух катков в Стрельне и Сестрорецке, продолжается строительство катков в Приморском и Красногвардейском районах. В ближайшие два года планируется начать строительство еще двух объектов, в состав которых будут входить катки», — рассказали в Смольном.

В проект бюджета на 2018 год уже заложено строительство катков в Василеостровском районе и в Кронштадте. В Петербурге на данный момент работают 27 крытых ледовых площадок.