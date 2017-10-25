Петербуржец в 4-м поколении Алексей Сенников о предках в морфлоте и космонавтике

Мой прадед по линии матери, Василий Андреевич Летавин, был начальником лудильного цеха на заводе им. А. Марти, позже вошедшего в состав Адмиралтейских верфей. На заводе строили корабли и готовили их к спуску на воду. Прадед часто ездил в Хельсинки, тогда российский город Гельсингфорс, и выполнял работы на финских верфях.

Известно, что Василий Андреевич не принял революцию, но на его судьбе это никак не отразилось – он так и остался работать на заводе до конца своей жизни. Умер же прадед в сороковом году – после бани выпил холодного пива и слег с воспалением легких, но уже не оправился. Похоронен он на старинном городском Красненьковском кладбище.

В семейном архиве остались две фотографии прадедушки. Он родился в 1880-м году и, судя по первой фотокарточке, служил в армии. Карточка без подписи, но так и неизвестно, участвовал ли Василий Андреевич в войнах или нет. Вторая же фотография датирована 1914-м годом, и на ней уже вся семья: прадедушка и прабабушка вместе с дочерьми.