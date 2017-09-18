Аэропорт «Пулково» возобновил приём рейсов после сбоя из-за тумана

Из-за тумана девять самолётов не долетели до петербургского аэропорта утром 18 сентября. Сейчас Пулково возобновил работу в штатном режиме. В воздушной гавани ожидают, что больше погода на расписание не повлияет.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта, девять рейсов, которые должны были приземлиться в Петербурге около восьми утра, ушли на запасные аэродромы. Смена курса, вызванная сложными погодными условиями, очевидно, повлияет на их вылет из Северной столицы.

В настоящее время самолёты улетают и прилетают в Петербург в соответствии с расписанием.

По материалам «Фонтанки»