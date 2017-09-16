Фоторепортаж: торжественная церемония закрытия фонтанов в Петергофе

15 сентября в Петергофе прошла торжественная церемония закрытия фонтанов. Гостям показали мультимедийный спектакль «Хождение за три моря» на тему географических открытий. Голос Олега Басилашвили озвучивал путевые заметки русского путешественника Афанасия Никитина, Ивана Крузенштерна и Петра Первого, который после посещения Франции задумал создать Петергоф как прообраз Версаля. Во время церемонии на связь вышел космонавт Сергей Рязанский, пошутивший, что следит за праздником с орбиты. В небе над парком прогремели фейерверки и официально лето в Петербурге подошло к концу. 

 

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