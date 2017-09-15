Милонов и Цыпкин обсудят «Матильду» и арест Серебренникова на открытом эфире в «Цифербурге»

В субботу, 16 сентября в 16:00 в пространстве «Цифербург» состоится открытое мероприятие, на котором радио «Комсомольская правда» проведет интерактивный эфир программы «Депутатская прикосновенность».

Участниками встречи станут депутат Государственной Думы Виталий Милонов, писатель Александр Цыпкин, координатор «Открытой России» в Санкт-Петербурге Андрей Пивоваров и писатель Илья Стогов.

Известные петербуржцы обсудят судьбу города, как культурной столицы России, а также фильм Алексея Учителя «Матильда», арест режиссера Кирилла Серебренникова, передачу Исаакиевского собора РПЦ и многое другое.

Прийти может любой желающий. Вход свободный. Регистрация на мероприятие не требуется.

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