McDonald's планирует запустить доставку еды в Петербурге

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s изучает возможность запуска в Петербурге сервиса по доставке и планирует расширить сеть, пишет «Коммерсант». Сейчас эта услуга в партнерстве с UberEATS в тестовом режиме реализуется в Москве, и в нем участвуют 39 ресторанов. Решение о распространении услуги на другие регионы будет принято в начале 2018 года.

«Это будет зависеть от результатов тестирования в Москве, от того, в какие сроки это можно будет реализовать, поскольку это предполагает достаточно большую работу по организации курьеров, определению правил и процедур, оформлению договорных отношений», — пояснил газете управляющий директор McDonald’s Россия Алексей Семенов. По его словам, компания собирается развивать проект в партнерстве с UberEATS, но «возможно, будут и другие решения».

Также в компании рассказали, что McDonald’s в текущем году откроет в Петербурге шесть новых точек, инвестировав в развитие 700-800 млн рублей. Всего на открытие новых точек и реконструкцию имеющихся в течение 2 лет компания планирует потратить около 1,4-1,6 млрд рублей. Четыре новых ресторана сети будут открыты в 2017 году. Они будут находиться в торговых комплексах «Невский центр», «ПИК», «Смайл», а также на проспекте Испытателей, 7а.

Сеть McDonald’s в России состоит из 621 ресторана, из которых 67 расположены в Петербурге и девять в Ленинградской области. В Петербурге компания в основном развивает сеть самостоятельно: партнерскими являются только две точки, которые расположены в аэропорту Пулково. Собственную долю на рынке фастфуда Петербурга компания оценивает в 13%.

По материалам «ДП»