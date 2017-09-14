«Ночлежка» проведет благотворительный концерт, посвященный Шостаковичу, Прокофьеву и Стравинскому

29 сентября в Музее Анны Ахматовой на Литейном проспекте, 53, благотворительная организация «Ночлежка» проведет концерт классической музыки «Музыка России XX века», который будет посвящён творчеству Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского. Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы мероприятия. Все вырученные от продажи билетов деньги пойдут на помощь бездомным людям. Это будет шестой концерт из благотворительного цикла «От Моцарта до джаза», в котором интересный рассказ об истории музыки совмещается с живым исполнением произведений.

На встрече доцент консерватории Ольга Скорбященская расскажет об эпохе, о жизни и творчестве каждого из композиторов, а их произведения исполнит пианистка Наталия Учитель.

«Не нужен специальный наряд и невероятное присутствие духа, чтобы полюбить классику и начать различать творчество разных композиторов на слух. На наших концертах очень комфортная атмосфера: рассказ о музыке человеческий, а слушать его можно, лёжа на удобных пуфиках. И самое важное – все вырученные от продажи билетов деньги идут на нашу помощь бездомным людям», – говорит Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка» и лауреат премии журнала «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».

Помимо этого, в фойе музея Анны Ахматовой заработает благотворительный буфет: кафе «Гнездо» и кофейня «Боб и лист» будут продавать угощения в пользу «Ночлежки». Ранее организация установила в Юсуповском саду таблички с абсурдными запретами, которые основаны на реальных историях ее подопечных.

Начало концерта в 20:00. Стоимость билета составляет 600 рублей. Купить можно здесь.