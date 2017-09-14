Спасатели предупредили о шторме в пятницу

15 сентября в Петербурге ожидается ухудшение погоды, рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу. В городе поднимется штормовой ветер, в прибрежных районах его порывы могут достигать 15 м/с.

В пятницу также ожидаются дожди, температура воздуха составит +15 градусов.

Напомним, ранее представитель городского Гидрометцентра Наталья Мироничева заявила, что город лишился положенных ему 200 часов солнечного света этим летом. По ее словам, июнь, июль и август в 2017 году стали самыми холодными с 1993 года.

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