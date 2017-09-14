В Петербурге эвакуируют администрации Центрального и Приморского районов

В Петербурге эвакуируют администрацию Центрального района, расположенную на Невском проспекте, 176. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП». Об оцеплении здания администрации Приморского района на улице Савушкина, 83 сообщили и читатели «Фонтанки». По тому же адресу находится районный суд.

По их данным, одновременно эвакуировали Многофункциональный центр и ресторан «Амроц», расположенные в том же здании.

Волна анонимных сообщений о бомбах дошла до Петербурга. Сегодня выводили людей как минимум из 10 центров.

Среди них «Июнь» на Индустриальном, «Питер Радуга» на Космонавтов, «Чкаловский», «Космос» на Типанова, «Миллер» на Комендантском, «Атмосфера», «Авеню» на Выборгском шоссе, «Галерея» и «Стокманн», ТЦ «ПИК». Очевидцы выкладывают фотографии в соцсети.

Ранее сегодня агентство «Интерфакс» сообщило, что более 90% звонков с угрозами взрывов в российских городах поступили по каналам IP-телефонии с территории Украины.