Волна массовых эвакуаций дошла до Петербурга
Волна анонимных сообщений о бомбах дошла до Петербурга. На данный момент людей выводят как минимум из 10 центров.
Среди них «Июнь» на Индустриальном, «Питер Радуга» на Космонавтов, «Чкаловский», «Космос» на Типанова, «Миллер» на Комендантском, «Атмосфера», «Авеню» на Выборгском шоссе, «Галерея» и «Стокманн», ТЦ «ПИК». Очевидцы выкладывают фотографии в соцсети.
Ранее сегодня агентство «Интерфакс» сообщило, что более 90% звонков с угрозами взрывов в российских городах поступили по каналам IP-телефонии с территории Украины.
В последние дни во многих российских регионах проходит эвакуация жителей из аэропортов, гостиниц, школ, торговых центров и вокзалов из-за сообщений о бомбах.
Первые сообщения об угрозах поступили в правоохранительные органы Ставрополя и Уфы 11 сентября. На следующий день волна докатилась до Омска, Новосибирска, Екатеринбурга, Брянска и других городов. Сообщения получали службы по всей стране от Дальнего Востока до Калининграда.
Только в Москве за прошлые сутки поступило более 60 сигналов и было эвакуировано более 100 тыс. человек, в том числе с Красной площади.
Все предупреждения оказались ложными. Заведены уголовных дела по ст. 207 УК РФ (терроризм). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
По материалам «ДП»
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