Волна массовых эвакуаций дошла до Петербурга

Волна анонимных сообщений о бомбах дошла до Петербурга. На данный момент людей выводят как минимум из 10 центров.

Среди них «Июнь» на Индустриальном, «Питер Радуга» на Космонавтов, «Чкаловский», «Космос» на Типанова, «Миллер» на Комендантском, «Атмосфера», «Авеню» на Выборгском шоссе, «Галерея» и «Стокманн», ТЦ «ПИК». Очевидцы выкладывают фотографии в соцсети.

Ранее сегодня агентство «Интерфакс» сообщило, что более 90% звонков с угрозами взрывов в российских городах поступили по каналам IP-телефонии с территории Украины.